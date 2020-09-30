Самолет ВВС США С-130 Hercules экстренно сел в аэропорту Одессы

Военно-транспортный самолет военно-воздушных сил США С-130 Hercules совершил аварийную посадку в одесском аэропорту. Об этом 30 сентября пишет местное издание «Думская».

Борт вылетел в Одессу с американской военной базы Рамштайн, расположенной в Германии. Во время полета у воздушного судна отказал один из четырех двигателей.

Экипаж самолета в настоящее время устраняет проблему.

В июне легкомоторный самолет упал на гипермаркет в Малиновском районе Одессы. В результате ЧП один человек погиб, второго доставили в больницу.