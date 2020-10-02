Столичных учителей из группы риска могут заменить студенты. Об этом «Известиям» рассказали в департаменте образования. Учителей старшего возраста и педагогов с хроническими заболеваниями планируют перевести на дистанционную работу. После каникул возрастные учителя могут стать тьюторами и останутся дома. Проводить очные занятия планируют пригласить студентов старших курсов педвузов. Так департамент рассчитывает обезопасить пожилых педагогов в период пандемии. Все столичные школы уходят на каникулы с 5 по 18 октября.