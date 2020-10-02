Украина оказалась главным перевозчиком санкционки через Россию

Украина стала главным бенефициаром транзита санкционной продукции через территорию России, сэкономив на этом $13 млн, пишет 2 октября РБК со ссылкой на Центр развития цифровых платформ (ЦРЦП), который разработал системы отслеживания перевозки санкционки.

Всего с марта по сентябрь этого года через РФ проследовали 4,4 тыс. рейсов с запрещенными товарами, среди которых в основном оказались продукты питания. Чаще всего иностранные грузоперевозчики везли мясную продукцию (37%), зерно и злаки (12%), бумагу, картон, молочные продукты (все по 9%), фрукты и орехи (5%), рыбу (3%).



Большинство товаров были отправлены с Украины. На эту страну пришелся 61% от всех транзитных перевозок с санкционкой — 2,7 тыс. рейсов, из которых 813 — перевозки мяса, 504 — зерна. Второе месте среди отправителей занимает Польша с 573 рейсами. Казахстан лидирует как пункт назначения.

Как отметили специалисты, перевозка через Россию сокращает сроки доставки до четырех суток и позволяет сэкономить до 30% от стоимости каждого рейса. Украина за указанный период сэкономила порядка $13 млн.

Перевозить санкционные продукты через свою территорию Россия разрешила в 2020 году. Транзит возможен при условии оборудования транспорта спецсредствами для отслеживания по системе ГЛОНАСС, у водителей должны быть спецталоны.

Система с применением электронных навигационных пломб позволяет компаниям следить за сохранностью грузов, ускоряет прохождение таможенных процедур, а также дает контролирующим органам возможность в режиме реального времени отслеживать движение грузовиков по России и выявлять факты нарушений.

С 2014 года Россия в ответ на санкции ЕС и США ввела продовольственное эмбарго и запрет на транзит данных товаров. При этом для присоединившейся к санкциям Украины установлен отдельный перечень запрещенных к ввозу товаров, среди которых бумага и картон, турбины и машины.