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Работа систем ПВО вблизи Еревана попала на видео

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Очевидцы опубликовали в соцсетях видео работы армянских систем ПВО, отражающих атаку азербайджанских беспилотников недалеко от Еревана.

Вечером 1 октября минобороны Армении сообщило об обнаружении четырех азербайджанских дронов в воздушном пространстве страны. Были задействованы системы ПВО. По некоторым данным, работали комплексы С-300.

Как сообщил армянский премьер Никол Пашинян, все четыре цели были уничтожены. В Баку пока не прокомментировали произошедшее.

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27 сентября в районе непризнанной республики Нагорный Карабах начались столкновения сил Армении и Азербайджана. Обе стороны возложили ответственность за эскалацию друг на друга.

К 1 октября Армения сообщила о гибели 1280 азербайджанских военных и уничтожении нескольких сотен техники, а также восьми вертолетов и трех самолетов.

Баку эти данные опровергает и сообщает о гибели порядка 2 тыс. армянских военных, уничтожении комплекса С-300, восьми установок «Град» и сотен другой техники. Ереван эти данные также отрицает.

Кроме того, в Ереване сообщили, что Баку помогают военные Турции. Анкара отметила, что пока не видит причин отправлять военных в Карабах.

1 октября Армения отозвала посла из Израиля из-за поставок вооружения Азербайджану.

Россия, США, ООН и ЕС призвали стороны к политическому урегулированию и прекращения огня. По мнению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, призыв к миру неприемлем.

Отношения Еревана и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. После вооруженного противостояния Баку утратил над ним контроль, однако продолжает считать территорию своей.

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