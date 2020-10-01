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Армения отозвала посла из Израиля в связи с продажей оружия Азербайджану

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Армения отзывает посла в Израиле для консультаций из-за поставок этой страной оружия Азербайджану во время конфликта в Карабахе. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на брифинге в четверг, 1 октября.

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«Для нас неприемлемы поставки Израилем сверхсовременного оружия Азербайджану, особенно сейчас, в условиях агрессии Азербайджана при поддержке Турции», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее 1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон сделали совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они самым решительным образом осуждают эскалацию насилия в регионе. Президенты также добавили, что скорбят о погибших, и выразили соболезнования семьям убитых и раненым, и призвали к немедленному прекращению боевых действий между сторонами.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

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