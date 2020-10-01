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Захарова призвала Киев не обелять нацистов и коллаборационистов

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Россия призывает власти Украины прекратить обелять нацистских преступников и коллаборационистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 1 октября.

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Москва возмущена судебным решением о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина» не является символикой национал-социалистического тоталитарного режима, отметила дипломат.

«Таким образом, согласно решению украинских судей, «Галичина» и, следовательно, другие подразделения СС более не являются преступными, нацистскими организациями», — подчеркнула она. Захарова напомнила, что в Польше действия «Галичины» были признаны геноцидом.

«Мы, конечно, обращаемся к ГА ООН и другим международным структурам, чтобы усилить работу по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма», — сказала Захарова.

23 сентября Шестой апелляционный суд Киева отменил решение первой инстанции о признании нацистской символики 14-й дивизии СС «Галичина».

Жалобу на решение первой инстанции подал Институт национальной памяти Украины.

Решение о признании символики «Галичины» нацистской принято 27 мая.

Боевики дивизии СС «Галичина» причастны к карательным акциям и массовым убийствам во время Великой Отечественной войны.

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