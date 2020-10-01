Россия, США и Франция готовят совместное заявление по Нагорному Карабаху

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 1 октября, заявил, что российский лидер проинформировал постоянных членов Совбеза страны о подготовке совместного заявления глав РФ, США и Франции по ситуации в Нагорном Карабахе.

«Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху», — заявил он, подчеркнув, что ситуации на линии соприкосновения в Карабахе в ходе совещания Путина с постоянными членами Совета Безопасности было уделено особе внимание.

Песков добавил, что в ходе встречи была выражена крайняя обеспокоенность происходящим в регионе из-за продолжающихся боев. Участники совещания отметили крайнюю опасность в Нагорном Карабахе в связи с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии.

Ранее в этот же день стало известно, что в Нагорном Карабахе попали под обстрел журналисты из Франции и России. Так, как заявил руководитель центра информации и общественных связей аппарата правительства Армении Ованнес Мовсисян, журналисты французской газеты Le Monde попали под обстрел в городе Мартуни. Двое из них были ранены. В свою очередь, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко сообщил, что под обстрел в этом же городе попал его заместитель Дмитрий Еловский.

Вместе с этим в четверг пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что подразделения ПВО Армении обороны Карабаха сбили самолет и еще один вертолет ВВС Азербайджана. В этот же день представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в Карабахе сбили три вертолета ВВС Азербайджан. Один из них, по его словам, упал на территории Ирана.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 29 сентября призвала остановить конфликт в Нагорном Карабахе. В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон на следующий день заявил, что региональные кризисы, в том числе конфликт в Нагорном Карабахе, нельзя урегулировать без участия России.

В этот же день в МИД России сообщили о сведениях касательно переброски иностранных наемников в Нагорный Карабах. Отмечалось, что боевики вооруженных незаконных формирований приезжают в зону конфликта, в частности из Сирии и Ливии, для непосредственного участия в боевых действиях.