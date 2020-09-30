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Ереван обвинил Баку в передаче Стамбулу воздушной операции в Карабахе

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Азербайджан передал Турции воздушное управление наступательной операцией против Нагорного Карабаха, заявили в министерстве обороны Армении 30 сентября.

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«Сегодня с 10:00 истребители, вылетевшие из Кюрдамира F-16 ВВС Турции, самолеты Су-25 ВВС Азербайджана, турецкие беспилотники «Байрактар» с большой высоты наносили ракетно-бомбовые удары по карабахским городам Гадрут и Мартуни. Азербайджан передал управление воздушной наступательной операции против Карабаха военно-воздушным силам Турции», — написала пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян в Twitter.

Она также отметила, что азербайджанские штурмовики действуют под контролем турецкого командного пункта E7-T с Эрзрум Карс.

Турция, в свою очередь, опровергла участие своих военных самолетов и беспилотников в боях в Карабахе. В турецком минобороны отметили, что армия Азербайджана показала миру, что способна победить своими силами.

Ранее 30 сентября Азербайджан объявил о применении вооруженными силами Армении тактического ракетного комплекса «Точка-У» в боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян рассказал, что после бомбежки авиацией Азербайджана в карабахском городе Мартакерт погибли трое мирных жителей.

29 сентября Армения сообщила об уничтожении 137 единиц бронетехники ВС Азербайджана, 72 беспилотников, семи вертолетов и одного самолета в Нагорном Карабахе с начала эскалации конфликта.

В тот же день Ереван обвинил Баку и ВС Турции в уничтожении своего штурмовика Су-25 в воздушном пространстве Армении. Азербайджан эту информацию опроверг и сообщил о разгроме позиций двух батальонов армянских вооруженных сил.

Россия, ООН и еще ряд стран призвали стороны к мирному урегулированию конфликта.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей.

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