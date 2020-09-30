Турция опровергла участие в военной операции в Карабахе

Сообщения об участии турецких военных самолетов и беспилотников в боях в Нагорном Карабахе являются ложными. Об этом сообщили в минобороны Турции.

«Официальные структуры Армении распространяют лживые сообщения о применении турецких самолетов и ударных БПЛА в зоне нагорнокарабахского конфликта», — цитирует ведомство в среду, 30 сентября, агентство Anadolu. Как уточняется, армия Азербайджана показала миру, что способна победить своими силами, отметили в турецком военном ведомстве.

Накануне пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. В Баку и Анкаре опровергли эту информацию. Ранее в среду Степанян сообщила о двух уничтоженных беспилотниках Азербайджана в небе над Степанакертом.

Обострение ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале обстрелов.

Ранее в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении страны восстановить территориальную целостность. По его словам, армия прекратит военные действия, если вооруженные силы Армении покинут территории Нагорного Карабаха.

В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что страна обеспечит свою безопасность с участием Организации Договора о коллективной безопасности или без этой структуры. Он отверг ввод миротворцев в регион.

30 сентября Баку заявил о применении ВС Армении тактического ракетного комплекса «Точка-У» в боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В этот же день пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщил, что после бомбежки авиацией Азербайджана в карабахском городе Мартакерт погибли трое мирных жителей.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году, после чего между республиками начались военные действия.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Баку продолжает считать территорию своей.