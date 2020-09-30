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Три мирных жителя погибли при бомбежке ВС Азербайджана в Карабахе

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Жертвами бомбежки авиации Азербайджана в карабахском городе Мартакерт стали три мирных жителя. Об этом в среду, 30 сентября, сообщил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян.

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«Всего несколько минут назад военный самолет врага сбросил бомбы на город Мартакерт, в результате погибли три мирных жителя, есть раненые. Официальный Баку открыто атакует мирное население, нарушая все нормы международного права», — написал он на своей странице в Facebook.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

Утром в среду в минобороны Азербайджана заявили об уничтожении ЗРК С-300 ВС Армении. В Баку утверждают, что военные силы противника потеряли убитыми и ранеными до 2,3 тыс. человек, а также до 130 танков и другой тяжелой техники, более 200 артиллерийских и прочих установок, до 25 средств ПВО.

По данным Минобороны Армении, с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе уничтожены 137 единиц бронетехники, сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет ВС Азербайджана. Кроме того, в министерстве заявили, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) уничтожила в среду тяжелую огнеметную систему ТОС-1А ВС Азербайджана.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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