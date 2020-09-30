Азербайджан заявил о применении Арменией ракетного комплекса «Точка-У»

Минобороны Азербайджана заявило о применении ВС Армении тактического ракетного комплекса «Точка-У» в боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил представитель азербайджанского военного ведомства 30 сентября.

«Некоторое время назад вооруженные силы Армении применили тактический ракетный комплекс «Точка-У», — передает его слова «РИА Новости».

Также уточнялось, что из выпущенных ракет три не взорвались «из-за непригодности и низкого качества военной техники противника».

Ранее 30 сентября пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщил, что после бомбежки авиацией Азербайджана в карабахском городе Мартакерт погибли трое мирных жителей.

29 сентября Армения сообщила об уничтожении 137 единиц бронетехники ВС Азербайджана, 72 беспилотников, семи вертолетов и одного самолета в Нагорном Карабахе с начала эскалации конфликта.

В тот же день Ереван обвинил Баку и ВС Турции в уничтожении своего штурмовика Су-25 в воздушном пространстве Армении. Азербайджан эту информацию опроверг и сообщил о разгроме позиций двух батальонов армянских вооруженных сил.

Обострение в Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

В Ереване заявляли, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении. В самом регионе отметили, что обстрелам подверглись населенные пункты и столица Степанакерт.

В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Россия, ООН и еще ряд стран призвали стороны к мирному урегулированию.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.