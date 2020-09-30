США расширили санкции против Сирии

Власти США расширили санкции по Сирии, добавив в черные списки шесть граждан республики, а также 13 сирийских компаний. Об этом в среду, 30 сентября, сообщается на сайте министерства финансов США.

Кроме того, в санкционный список был внесен гражданин Кубы.

По данным министерства, указанные организации связаны с одним из попавших под ограничения сирийских бизнесменов, а также министерством туризма САР.

20 августа Вашингтон ввел санкции против шести сирийских граждан из близкого окружения президента республики Башара Асада.

29 июля также сообщалось, что минфин США расширил санкционный список против Сирии, добавив в него четырех человек и 10 организаций. Санкции были введены в отношении сына Асада Хафеза, а также нацелены на подразделение первого дивизиона сирийской армии.

1 июля президент России Владимир Путин заявил, что американские санкции против Сирии являются незаконными. По словам российского лидера, рестрикции только добавляют проблем и подрывают экономику этой страны.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил негативные последствия нелегитимных экономических санкций против Сирии со стороны США и Евросоюза, которые сохраняются, несмотря на призыв ООН к смягчению односторонних рестрикций в условиях пандемии коронавируса.

21 июня Вашингтон ввел санкции против 39 физических и юридических лиц в Сирии в рамках так называемого закона Цезаря. Под его действие попали Асад, его супруга Асма, сестра Бушра и младший брат Махер. Меры коснутся всех, кто с ними сотрудничает, в том числе российских и иранских структур, которые работают в САР.