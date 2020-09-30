Прямой эфир

США расширили санкции против Сирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США расширили санкции по Сирии, добавив в черные списки шесть граждан республики, а также 13 сирийских компаний. Об этом в среду, 30 сентября, сообщается на сайте министерства финансов США.

По закону Цезаря: США ввели санкции против Асада и его семьи
Эксперты видят в новых ограничениях желание Вашингтона сменить режим в Сирии

Кроме того, в санкционный список был внесен гражданин Кубы.

По данным министерства, указанные организации связаны с одним из попавших под ограничения сирийских бизнесменов, а также министерством туризма САР.

20 августа Вашингтон ввел санкции против шести сирийских граждан из близкого окружения президента республики Башара Асада.

29 июля также сообщалось, что минфин США расширил санкционный список против Сирии, добавив в него четырех человек и 10 организаций. Санкции были введены в отношении сына Асада Хафеза, а также нацелены на подразделение первого дивизиона сирийской армии.

1 июля президент России Владимир Путин заявил, что американские санкции против Сирии являются незаконными. По словам российского лидера, рестрикции только добавляют проблем и подрывают экономику этой страны.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил негативные последствия нелегитимных экономических санкций против Сирии со стороны США и Евросоюза, которые сохраняются, несмотря на призыв ООН к смягчению односторонних рестрикций в условиях пандемии коронавируса.

21 июня Вашингтон ввел санкции против 39 физических и юридических лиц в Сирии в рамках так называемого закона Цезаря. Под его действие попали Асад, его супруга Асма, сестра Бушра и младший брат Махер. Меры коснутся всех, кто с ними сотрудничает, в том числе российских и иранских структур, которые работают в САР.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020