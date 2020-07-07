Лавров и Маас обсудили гуманитарную помощь Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маасом. Об этом сообщил МИД России во вторник, 7 июля.

Министры обсудили тему ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на Сирию, говорится в сообщении. В частности, речь шла об оказании гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории страны без политизации, дискриминации и выдвижения предварительных условий.

Лавров указал на необходимость приведения гуманитарного содействия Сирии в соответствие с реальной ситуацией «на земле» и нормами международного гуманитарного права, которые требуют согласования всех операций с Дамаском. Также он отметил негативные последствия нелегитимных экономических санкций против Сирии со стороны США и Евросоюза, которые сохраняются, несмотря на призыв ООН к смягчению односторонних рестрикций в условиях пандемии коронавируса.

2 июля президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани провели конференцию по урегулированию ситуации в Сирии. По итогам конференции лидеры трех стран сделали совместное заявление о том, что принципы независимости и целостности Сирии подлежат всеобщему соблюдению и никто не должен их подрывать.