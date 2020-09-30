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В России началось производство нового внедорожника Kia Mohave

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На российском заводе «Автотор» в Калининграде началось серийное производство нового внедорожника Kia Mohave. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 30 сентября в редакцию «Известий».

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Длина модели составляет 4880 мм, ширина — 1915 мм, высота — 1765 мм. Колесная база достигает 2895 мм. Автомобиль будет предлагаться с шести- и семиместным салоном.

Внедорожник получил 249-сильный турбодизельный двигатель объемом 3 л, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода.

В базовое оснащение нового Kia Mohave входят обогрев наружных зеркал, кондиционер, противоугонное устройство, подушки безопасности, очиститель фар, система мониторинга давления воздуха в шинах. Опционально доступны электронная система контроля устойчивости и функция помощи при экстренном торможении (BAS).

Подробная информация о Kia Mohave для российского рынка будет представлена ближе к запуску продаж, который намечен на четвертый квартал 2020 года.

18 сентября сообщалось, что в Индии стартовали продажи нового субкомпактного кроссовера Kia Sonet, который в будущем станет глобальной моделью корейского бренда.

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