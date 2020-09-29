Историку Дмитриеву изменили приговор и дали 13 лет строгого режима
Верховный суд Карелии изменил приговор историку Юрию Дмитриеву, возглавлявшему местное отделение «Мемориала». Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает корреспондент «Известий».
«Верховный суд Карелии назначил Юрию Дмитриеву наказание в виде лишения свободы на 13 лет в колонии строгого режима», ― заявил адвокат Дмитриева Артем Черкасов.
При этом, как сообщает РЕН ТВ, другой защитник историка Виктор Ануфриев вновь не явился на заседание суда, сославшись на больничный, который он взял с 15 по 28 сентября, а позже продлил до конца месяца из-за подозрения на коронавирус.
По данным телеканала, Ануфриев уехал в город Котлас Архангельской области, где у него проходит другой судебный процесс, отметив, что просил отложить суд над Дмитриевым до своего полного выздоровления.
22 июля Петрозаводский городской суд приговорил руководителя карельского «Мемориала» к 3,5 годам лишения свободы, несмотря на то, что ранее обвинение запросило 15 лет колонии.
62-летний Юрий Дмитриев обвиняется по статьям о развратных действиях, изготовлении порнографических фотографий с участием малолетней приемной дочери, а также в незаконном хранении основной части одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.
В 2016 году Дмитриева судили по статье об изготовлении детской порнографии. Его обвинили в том, что он фотографировал свою приемную дочь для изготовления порнографических материалов. Историк указывал, что фотографии он делал для того, чтобы контролировать состояние здоровья ребенка.
В апреле 2018 суд Петрозаводска оправдал Дмитриева, назначив ему при этом условное наказание по статье о незаконном хранении оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на пересмотр. Повторное рассмотрение дела началось 9 октября.