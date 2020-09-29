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Историку Дмитриеву изменили приговор и дали 13 лет строгого режима

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Верховный суд Карелии изменил приговор историку Юрию Дмитриеву, возглавлявшему местное отделение «Мемориала». Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает корреспондент «Известий».

«Верховный суд Карелии назначил Юрию Дмитриеву наказание в виде лишения свободы на 13 лет в колонии строгого режима», ― заявил адвокат Дмитриева Артем Черкасов.

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При этом, как сообщает РЕН ТВ, другой защитник историка Виктор Ануфриев вновь не явился на заседание суда, сославшись на больничный, который он взял с 15 по 28 сентября, а позже продлил до конца месяца из-за подозрения на коронавирус.

По данным телеканала, Ануфриев уехал в город Котлас Архангельской области, где у него проходит другой судебный процесс, отметив, что просил отложить суд над Дмитриевым до своего полного выздоровления.

22 июля Петрозаводский городской суд приговорил руководителя карельского «Мемориала» к 3,5 годам лишения свободы, несмотря на то, что ранее обвинение запросило 15 лет колонии.

62-летний Юрий Дмитриев обвиняется по статьям о развратных действиях, изготовлении порнографических фотографий с участием малолетней приемной дочери, а также в незаконном хранении основной части одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.

В 2016 году Дмитриева судили по статье об изготовлении детской порнографии. Его обвинили в том, что он фотографировал свою приемную дочь для изготовления порнографических материалов. Историк указывал, что фотографии он делал для того, чтобы контролировать состояние здоровья ребенка.

В апреле 2018 суд Петрозаводска оправдал Дмитриева, назначив ему при этом условное наказание по статье о незаконном хранении оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на пересмотр. Повторное рассмотрение дела началось 9 октября.

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