Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Дума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму
Общество
Путин потребовал обеспечить доступность цифровых сервисов ПФР
Туризм
Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России
Мир
Россия и Турция заявили об отсутствии военного решения конфликта в Ливии
Общество
Мурашко заявил о подтвержденной безопасности вакцины от COVID-19

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

0
Фото: ТАСС/Игорь Подгорный
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Петрозаводский городской суд огласил приговор обвиняемому в педофилии руководителю карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву. Его приговорили к трем годам и шести месяцам заключения в колонии строгого режима, передает 22 июля корреспондент «Известий» из зала суда.

Исполнение наказания: что толкнуло экс-главу УФСИН на суицид в зале суда
Обвиняемый в вымогательстве многомиллионной взятки чиновник рассчитывал на снисхождение из-за своей болезни

Дмитриева обвиняли в изготовлении детской порнографии и сексуальном насилии над приемной дочерью. Сам историк вины не признает.

Как утверждает адвокат потерпевшей, приговор был вынесен в соответствии с ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Обвинения по статьям 135 (развратные действия), 242 (изготовление порнографических материалов) и 222 (незаконное хранение оружия) были сняты.

По словам защитника обвиняемого Виктора Ануфриева, Дмитриев может выйти на свободу уже в сентябре 2020 года. Это связано с его пребыванием в СИЗО во время следствия и рассмотрения дела.

8 июля прокуратура запросила для обвиняемого 15 лет колонии строгого режима.

В 2016 году Дмитриева судили по статье об изготовлении детской порнографии. Его обвинили в том, что он фотографировал свою приемную дочь для изготовления порнографических материалов. Историк указывал, что фотографии он делал для того, чтобы контролировать состояние здоровья ребенка.

В апреле 2018 суд Петрозаводска оправдал Дмитриева, назначив ему при этом условное наказание по статье о незаконном хранении оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на пересмотр. Повторное рассмотрение дела началось 9 октября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020