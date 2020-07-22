Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Петрозаводский городской суд огласил приговор обвиняемому в педофилии руководителю карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву. Его приговорили к трем годам и шести месяцам заключения в колонии строгого режима, передает 22 июля корреспондент «Известий» из зала суда.

Дмитриева обвиняли в изготовлении детской порнографии и сексуальном насилии над приемной дочерью. Сам историк вины не признает.

Как утверждает адвокат потерпевшей, приговор был вынесен в соответствии с ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Обвинения по статьям 135 (развратные действия), 242 (изготовление порнографических материалов) и 222 (незаконное хранение оружия) были сняты.

По словам защитника обвиняемого Виктора Ануфриева, Дмитриев может выйти на свободу уже в сентябре 2020 года. Это связано с его пребыванием в СИЗО во время следствия и рассмотрения дела.

8 июля прокуратура запросила для обвиняемого 15 лет колонии строгого режима.

В 2016 году Дмитриева судили по статье об изготовлении детской порнографии. Его обвинили в том, что он фотографировал свою приемную дочь для изготовления порнографических материалов. Историк указывал, что фотографии он делал для того, чтобы контролировать состояние здоровья ребенка.

В апреле 2018 суд Петрозаводска оправдал Дмитриева, назначив ему при этом условное наказание по статье о незаконном хранении оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на пересмотр. Повторное рассмотрение дела началось 9 октября.