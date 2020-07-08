Обвинение запросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Главе карельского отделения организации «Мемориал» Юрию Дмитриеву, который обвиняется в изготовлении детской порнографии, грозит 15 лет колонии строгого режима, рассказал адвокат Виктор Ануфриев.

После прений сторон журналисты спросили Ануфриева о сроке, который запросила прокуратура в отношении обвиняемого.

«15 лет строгого режима», — приводит его слова ТАСС во вторник, 7 июля.

Также защитник рассказал, что в прениях начал принимать участие и сам Дмитриев, 8 июля он намерен произнести последнее слово.

62-летний Юрий Дмитриев обвиняется по статьям о развратных действиях, изготовлении порнографических фотографий с участием малолетней приемной дочери, а также в незаконном хранении основной части одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.

В 2016 году Дмитриева судили по статье об изготовлении детской порнографии. Его обвинили в том, что он фотографировал свою приемную дочь для изготовления порнографических материалов. Историк указывал, что фотографии он делал для того, чтобы контролировать состояние здоровья ребенка.

В апреле 2018 суд Петрозаводска оправдал Дмитриева, назначив ему при этом условное наказание по статье о незаконном хранении оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на пересмотр. Повторное рассмотрение дела началось 9 октября.