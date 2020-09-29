Эксперты спрогнозировали падение российского авторынка

В России в августе 2020 года было продано около 130 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8% ниже результата августа 2019 года. Об этом 29 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Эксперты организации выявили два основных фактора, которые могут в дальнейшем оказать наиболее существенное влияние на динамику спада продаж.

Отмечается, что ускорить падение рынка может продолжающийся рост цен на новые автомобили, а также дефицит наиболее востребованных моделей и модификаций автомобилей как на складах дистрибьюторов, так и в планах производства. При этом, по некоторым маркам такой дефицит может носить затяжной характер и такая ситуация продолжится до конца года.

19 августа сообщалось, что автоэксперт Игорь Моржаретто предупредил россиян о росте цен на автомобили и падении продаж к концу года.

Он рассказал, что в июле из-за пандемии наблюдался нетипичный рост продаж по сравнению с 2019 годом, однако на данный момент они более или менее спокойны. При этом эксперт уверен, что под конец года продажи упадут по меньшей мере на 20%.