Несколько ракет долетели до Ирана в ходе карабахского конфликта

Сразу несколько ракет упали в иранской провинции Ардебиль во время столкновений между Арменией и Азербайджаном. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает Иранское Гостелерадио.

Ракеты рухнули на территории приграничных сел, уточняет РЕН ТВ.

Журналисты опубликовали кадры из деревни Асландуз, а также приграничной деревни в шахрестане Хода Афарин. На кадрах можно увидеть последствия противостояния.

Очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

В этот же день военные непризнанной Карабахской республики сообщили об уничтожении 10 танков Азербайджана. Позднее стало известно о гибели 84 карабахских военнослужащих.

Баку возложил ответственность за эскалацию на Ереван и сообщил о гибели нескольких десятков мирных жителей. Обе страны объявили о мобилизации.

Россия и ООН призвали стороны конфликта к мирному политическому урегулированию.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает, что Карабах находится на территории Азербайджана.