Принц Гарри и Меган Маркл опровергли участие в реалити-шоу

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не планируют становиться героями реалити-шоу сервиса Netflix, сообщает Sky News со ссылкой на представителя пары 28 сентября.

Герцог и герцогиня Сассекские «не принимают участия ни в каких реалити-шоу», заявил их представитель.

2 сентября газета The New York Times сообщила, что супружеская пара основала продюсерскую фирму и заключила соглашение с Netflix, предусматривающее создание документальных и художественных фильмов, а также постановок и программ для детей.

Среди запланированных шоу якобы фигурирует документальный сериал, посвященный их новой жизни в США. Для этого за супругами должны будут наблюдать в течение трех месяцев, но было неясно, будут ли камеры размещены в их доме в штате Калифорния.

В середине августа стало известно, что супруги тайно купили дом в США. Пара планирует воспитывать в поместье их сына Арчи, «давая ему возможность играть с другими детьми его возраста».

В январе герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении снять с себя полномочия членов королевской семьи и стать финансово независимыми. После долгих обсуждений супруги получили это право, несмотря на разочарование этим выбором со стороны королевы Елизаветы II.