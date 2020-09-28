Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолете

Сообщения о сбитом в Нагорном Карабахе самолете ВВС Азербайджана не соответствует действительности, сообщило 28 сентября минобороны страны.

«Все самолеты азербайджанской армии находятся в строю», — цитирует сообщение ведомства в Telegram Sputnik Aзербайджан.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента непризнанной республики Карабах Ваграм Погосян сообщил об уничтожении азербайджанского военного самолета. По его словам инцидент произошел на участке города Мартуни.

В Армении уточнили, что речь идет об Ан-2 ВВС Азербайджана.

Очередное обострение ситуации в Карабахе произошло 27 сентября.

Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ереван в свою очередь, обвинил Баку в «воздушных и ракетных атаках» в регионе. В настоящее время обе страны объявили военное положение и мобилизацию.

28 сентября минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе.

Баку сообщает о нескольких десятках раненных и погибших мирных жителей.

По данным Еревана, на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. В Турции отметили, что не видят пока оснований отправлять в Карабах своих военных.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году.

Согласно административно-территориальному делению Азербайджана, Карабах всё еще находится на территории страны.