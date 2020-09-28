Госдума призвала к прекращению огня в Нагорном Карабахе

Госдума призывает Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в проекте заявления, опубликованном в понедельник, 28 сентября, в электронной базе нижней палаты российского парламента.

«Государственная дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации. Депутаты Государственной думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки», ― говорится в документе.

Кроме того, в нижней палате парламента выразили озабоченность в связи с резким обострением конфликта, а также осудили применение Арменией и Азербайджаном силы.

Ранее в этот день в МИД России призвали всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность по ситуации в регионе.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же ввел военное положение на всей территории страны и комендантский час в ряде городов и районов, а также объявил частичную мобилизацию.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.