Во Франции заявили об усилиях по возобновлению диалога по Карабаху

Власти Франции делают всё возможное, чтобы возобновить диалог между Арменией и Азербайджаном касательно Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба французского МИДа.

«В качестве сопредседателя минской группы (ОБСЕ) Франция со своими российскими и американскими партнерами поддерживает постоянный контакт со сторонами (Арменией и Азербайджаном. ― Ред.). Она делает всё возможное, чтобы возобновить этот диалог и перезапустить политический процесс», ― говорится в сообщении.

Кроме того, во французском МИДе призвали Ереван и Баку к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ранее в понедельник в МИД России призвали всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность по ситуации в регионе.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же ввел военное положение на всей территории страны и комендантский час в ряде городов и районов, а также объявил частичную мобилизацию.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.