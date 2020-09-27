Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои
Мир
Посол РФ назвал потенциальной угрозой войска НАТО у границ РФ и Белоруссии
Мир
Около 140 человек задержаны на акции протеста в Минске
Мир
Дуэйн «Скала» Джонсон публично поддержал Байдена
Спорт
«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
Сюжет:

В Москве за сутки скончались 16 пациентов с коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число умерших от COVID-19 в Москве выросло за сутки на 16 человек. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Последим до понедельника: началась ли в России вторая волна COVID-19
Всплеск заболеваемости заставляет крупные компании массово возвращать сотрудников на удаленку

«В Москве скончались 16 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — отметили в штабе.

В Москве за 26 сентября выявлено 2016 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Последний раз число новых случаев коронавируса, выявленных в городе за 24 часа, превышало порог в 2 тыс. в начале июня.

Среди новых выявленных случаев 42,9% — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 26,6% — в возрасте от 46 до 65 лет и 18,1% — в возрасте старше 66 лет. Доля детей среди новых зарегистрированных случаев COVID-19 составляет 12,4%.

Всего в столице от коронавируса нового типа умерли 5180 человек.

В России за 24 часа выявили 7867 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 151 438 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровело 943 218 человек.

Как накануне рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости COVID-19 связан прежде всего с несоблюдением мер профилактики. 25 сентября в Минздраве заявили, что рост случаев коронавируса в стране прогнозировался, и был сформирован соответствующий мобилизационный резерв в медучреждениях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020