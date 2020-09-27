В Москве за сутки скончались 16 пациентов с коронавирусом

Число умерших от COVID-19 в Москве выросло за сутки на 16 человек. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

«В Москве скончались 16 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — отметили в штабе.

В Москве за 26 сентября выявлено 2016 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Последний раз число новых случаев коронавируса, выявленных в городе за 24 часа, превышало порог в 2 тыс. в начале июня.

Среди новых выявленных случаев 42,9% — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 26,6% — в возрасте от 46 до 65 лет и 18,1% — в возрасте старше 66 лет. Доля детей среди новых зарегистрированных случаев COVID-19 составляет 12,4%.

Всего в столице от коронавируса нового типа умерли 5180 человек.

В России за 24 часа выявили 7867 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 151 438 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровело 943 218 человек.

Как накануне рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости COVID-19 связан прежде всего с несоблюдением мер профилактики. 25 сентября в Минздраве заявили, что рост случаев коронавируса в стране прогнозировался, и был сформирован соответствующий мобилизационный резерв в медучреждениях.