В России за сутки выявили 7867 новых случаев коронавируса

В России за минувшие 24 часа выявили 7867 новых случае COVID-19 в 85 регионах, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации 27 сентября.

Зафиксировано 99 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3068 человек.

В Москве выявлено 2016 случаев COVID-19 за сутки, уточнил столичный оперштаб. В Санкт-Петербурге отмечены 227 случаев, в Московской области — 226.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 151 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровело 943 218 человек.

Как накануне рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости COVID-19 связан прежде всего с несоблюдением мер профилактики.

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