Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана обострение в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхнуом Байрамовым, в ходе которого стороны обсудили обострение нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 сентября на сайте МИД РФ.

«Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися обстрелами вдоль Линии соприкосновения, повлекшими за собой человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения. С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня», — говорится в сообщении.

Российский министр подчеркнул, что Москва продолжит предпринимать попытки выступить в качестве посредника для стабилизации ситуации наряду с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Ранее в воскресенье Лавров провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном по поводу ситуации с обострением нагорно-карабахского конфликта.

В этот же день президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Такие же меры приняло и правительство Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, по его информации, есть погибшие среди гражданских и военных.