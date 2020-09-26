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Тула отмечает 500-летие кремля

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Концерты, мастер-классы, уличные представления. Тула отмечает 500-летие кремля. Под древними стенами настрой создают реконструкторы. Тут даже дама с булавой выглядит скорее гармонично, чем зловеще.

К празднованию 500-летия кремля в Туле готовились три года. Свою программу подготовил каждый музей и театр. Одно правило для всех — соблюдение санитарных норм. На выставках можно узнать, как жили другие города так называемой засечной черты — линии оборонительных крепостей, частью которой и была Тула.

Большинство мероприятий поддержало Министерство культуры. Все-таки история Тулы — важнейшая часть истории страны. Торжества — только часть большой программы юбилея, 500-летие будут праздновать буквально до конца года.

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