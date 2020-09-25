Зеленский посетит Харьковскую область в связи с катастрофой Ан-26

Президент Украины Владимир Зеленский посетит 26 сентября Харьковскую область в связи с крушением самолета Ан-26 Воздушных сил (ВС) в пятницу, 25 сентября. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас в срочном порядке создается комиссия для расследования всех обстоятельств и причин происшествия. Соответствующее распоряжение Зеленский уже дал премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

О крушении Aн-26 стало известно ранее в этот же день. Полиция начала проверку по факту происшествия. Позднее информацию подтвердили в командовании ВС Украины.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах, на борту Ан-26 могли находиться курсанты, выполнявшие учебный полет.

«По всей видимости (пилот) принял дорогу за посадочную полосу», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, на борту было 28 человек, из которых семь офицеров и 21 курсант. Сообщается о 22 погибших.