Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом увеличилось до 22 человек. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщил в своем Telegram-канале глава областной госадминистрации Алексей Кучер.

По предварительным данным, на борту было 28 человек, из которых семь офицеров и 21 курсант.

«К сожалению, 22 человека погибли, два выжили (один в критическом состоянии), судьба четырех в этот момент неизвестна. Молимся за жизнь, предоставляем неотложную помощь», — написал Кучер.

О крушении Aн-26 стало известно ранее в этот же день. Полиция начала проверку по факту происшествия. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», самолет упал неподалеку от города Чугуев.

Позднее информацию подтвердили в командовании Воздушных сил (ВС) Украины.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах, на борту Ан-26, могли находиться курсанты, выполнявшие учебный полет.

«По всей видимости (пилот) принял дорогу за посадочную полосу», — рассказал собеседник агентства.