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Полиция начала проверку данных о крушении самолета под Харьковом

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Полиция проверяет информацию о крушении самолета под Харьковом, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 25 сентября, со ссылкой на пресс-секретаря региональной полиции Елену Баранник.

«Информации сейчас нет. Мы проверяем. На место выехала следственно-оперативная группа», — сказала она.

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В то же время Telegram-канал «Легитимный» опубликовал видео, на котором якобы запечатлено место крушения. На кадрах ролика видно, как возле одной из трасс в поле горит фюзеляж самолета.

Как, в свою очередь, сообщает украинское издание «Страна.ua», самолет упал неподалеку от города Чугуев. По предварительным данным, упавший самолет — это военно-транспортный Ан-26 с курсантами на борту, которые проводили учебный полет. По данным издания, в результате крушения, произошедшего при заходе на посадку, есть погибшие и пострадавшие.

При этом упомянутый Telegram-канал передает, что, по предварительным данным, погибли пять человек. Сообщается, что в настоящий момент пожар уже потушен. Территория вокруг места крушения оцеплена сотрудниками СБУ и военной прокуратуры. В скором времени туда должны прибыть министр обороны страны и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Официально данная информация пока не подтверждена.

24 сентября под Тулой разбился легкомоторный самолет. В результате крушения погиб пилот воздушного судна. Возбуждено уголовное дело.

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