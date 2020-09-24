Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета под Тулой

Легкомоторный самолет «Бекас-103» разбился в Тульской области. В результате крушения погиб пилот воздушного судна, сообщает в четверг, 24 сентября, РЕН ТВ.

Катастрофа произошла около деревни Дружба. В момент ЧП самолет совершал опрыскивание полей с подсолнечником. Причиной крушения, по данным телеканала, стал его налет на линию электропередачи.

Как уточнила глава администрации Каменского района Светлана Карпухина, пилот, вероятно, не заметил высоковольтные линии и врезался в них.

«Там проходят у нас высоковольтные линии, пилот, видимо, не заметил, на скорости врезался в эти провода. Оборвал провода, этими проводами поранил себя. <...> С утра был сигнал, что отсутствует свет в нескольких населенных пунктах, которые находятся вблизи», — цитирует ее ТАСС.

По факту произошедшего Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку.

Накануне в Уфе легкомоторный самолет приземлился с невыпущенным шасси. На борту находились два члена экипажа. Они не пострадали, фюзеляж самолета поврежден. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.