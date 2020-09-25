В Крыму со дна Черного моря подняли истребитель времен ВОВ

В Крыму со дна Черного моря подняли истребитель времен Великой Отечественной войны. «Аэрокобру» поставляли в Советский Союз из США по ленд-лизу. Обнаруженный самолет был на балансе Черноморского флота, участвовал в освобождении Крыма и охранял с воздуха Ялтинскую конференцию союзников. Истребитель погиб в июле 1945 года. Во время планового учебного полета у него отказал двигатель. Летчик совершил посадку на воду и выжил. Самолет обнаружили аквалангисты три года назад. Теперь «Аэрокобра» станет экспонатом одного из музеев Крыма.