Полный выдох: помогут ли алкозамки борьбе с пьяными за рулем

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал к внедрению «новых технологических решений», не позволяющих сесть за руль человеку в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Выступая на совещании во Владивостоке, он отметил, что ДТП с участием нетрезвых водителей получают всё больший общественный резонанс. Как может быть осуществлена инициатива, разбирались «Известия».

Заблокировать движение

Еще летом на фоне суда над Михаилом Ефремовым различные ведомства начали озвучивать идеи по осуществлению контроля за пьяными водителями. Минпромторг до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление так называемых алкозамков. Это приборы, которые блокируют зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя. Их предполагается устанавливать уже при сборке автомобилей. Стоят подобные устройства от 25 до 120 тыс. рублей.

За рубежом уже имеется определенный опыт использования алкозамков.

— В США люди получают в качестве наказания на определенный срок этот замок. Ставят по решению суда за деньги владельца автомобиля. Человек, который был уличен в нарушении, оплачивает установку и демонтаж этого устройства. Как дополнение к штрафу, — рассказал шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев. В Австралии провинившиеся автовладельцы тоже ставят алкозамки за свой счет и обязаны проводить ежемесячную поверку — это обходится примерно в $2,2 тыс. в год. В Литве с 1 января 2020 года можно сократить срок лишения прав, согласившись на установку алкозамка.

— В целом ряде стран предлагают ставить алкозамки в качестве альтернативы наказанию, если человек попался в первый раз с небольшим превышением. [Если ставить во все автомобили,] это очень дорого. Сильно удорожит автомобили , — считает автоэксперт Игорь Моржаретто. Тем не менее с 2022 года все новые транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы алкозамками.

Полный выдох Фото: Depositphotos

Однако большинство опрошенных «Известиями» экспертов относятся к начинанию скептически. По их словам, такие приборы неэффективны, и их можно легко обмануть.

Как рассказал Игорь Моржаретто, в Татарстане алкозамки в тестовом режиме поставили на школьные автобусы, но через какое-то время все приборы сломались.

— Их пришлось демонтировать. Честно говоря, не думаю, что это были бракованные алкозамки. Я думаю, что их каким-то образом сами сломали, а потом говорили, что они не работают в той или иной ситуации, — отметил он, предположив, что замки ломали, потому что людей мог оскорбить сам факт установки алкозамков.

По мнению Владимира Бахарева, алкозамок — это устройство, защищающее от честных людей.

— Те, кто намерено этим занимаются [садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения], а подобных людей не очень много, они совершенно точно найдут обход устройству, — считает он.

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов даже назвал пару нехитрых способов обмануть алкозамок. Воздух в прибор можно направить с помощью специальной груши (например, приспособления для раздувания костра) или же попросить подышать кого-то. Он полагает, что алкозамок может спасти лишь в одном случае — когда человек случайно хочет сесть за руль, не понимая, что находится в состоянии опьянения.

Идеи каршеринга

В каршеринговой компании «Делимобиль» тестируют систему, которая должна ограничить доступ к праву пользования автомобилем нетрезвых водителей.

— С 23:00 до 5:00 всем пользователям предлагается перед бронированием пройти специальный тест, который позволяет определить скорость реакции и концентрации. Предлагается несколько задач, которые связаны с графическими элементами и цифрами. Необходимо расположить их в определенной последовательности за определенный временной интервал . В зависимости от того, укладывается он в этот временной интервал или нет, определяется, насколько концентрация внимания находится в норме. Согласно результатам [исследований] на фокусных группах, показатели прохождения этих задач соответствуют чувствительности обычных алкотестов, — рассказала PR-директор​ компании «Делимобиль» Ульяна Смольская

Полный выдох Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По ее словам, сейчас проходит этап тестирования в Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Туле и других российских городах. В Москве тестирование пока не проводят. Это произойдет после «оценки результатов по параметрам «эффективность и удовлетворенность клиентов». Сейчас собирают статистические данные для определения оптимальных пороговых значений. В компании такой алгоритм разрабатывали как альтернативу алкозамкам. Там утверждают, что в мире пока нет примеров применения такого диджитал-тестирования для определения состояния водителей перед поездкой.

— В США можно пить за рулем. В некоторых штатах разрешен один промилле. Но там в качестве [определения] симптомов опьянения используют специальный тест. Человек может пройти по линии, дотронуться до носа и прочее. Если человек тест проходит, сколько бы промилле у него в крови ни было, он едет дальше. Если он тест не проходит, он едет в участок, его оформляют и наказывают. То, что «Делимобиль» предложил, — это аналог такого теста, — считает Пётр Шкуматов.

По его мнению, такой способ позволит выявить лишь сильно пьяного водителя.

— Если человек не может решить простую математическую задачку или логическую, это говорит о том, что что-то с этим человеком не то. Если человек выпил банку пива, он всё решит и поедет, — отметил он.

А вот сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова считает, что никакие существующие аппаратные и программные средства не умеют фильтровать пьяных водителей с эффективностью, достаточной даже для пилотного внедрения.

— Любые тесты можно легко обойти — тест на телефоне за человека может пройти пассажир, подуть в трубочку — случайный прохожий, — полагает она.

Как работают таксисты

Как рассказала представитель пресс-службы компании такси «Везёт» Юлия Варламова, водители по закону обязаны проходить медицинский осмотр перед каждым выездом на линию.

— Предлагаемая идея с установкой алкозамков вызывает много споров, есть много вопросов к тому, как это будет реализовано. В любом случае нужно иметь ввиду, что любое обязательство, связанное с материальными вложениями, создаст дополнительные препятствия для легальных перевозчиков и приведет к удорожанию стоимости услуг на перевозки, — отметила она.

Полный выдох Водитель проходит медицинскую проверку перед выходом в рейс Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Руководитель отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников считает, что достоверно определить без специального оборудования, находится ли водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, невозможно.

— Эту проблему не решили ни в одной сфере пассажирских перевозок. Она так же актуальна для водителей автобусного, водного и воздушного транспорта, несмотря на то, что эти сферы максимально зарегулированы и законтролированы. Водитель может пройти медосмотр, а после этого принять [алкоголь или наркотик], — отметил он.

Для контроля водителей общественного и коммерческого транспорта планируют ввести новые дистанционные технологии предрейсовой проверки. Компании MedPoint24 и NtechLab (входит в ГК «Ростех») разработали программно-аппаратный комплекс, включающий в себя ИК-термометр, камеру с технологией распознавания лиц, тонометр для измерения давления и алкотестер.

Где технологии не помогут

С оперативной диагностикой наркотического опьянения дело обстоит гораздо сложнее. Компактного прибора для определения такого состояния человека пока не существует.

— Еще три года назад я слышал об устройстве, которое устанавливают вместе с камерами дорожного наблюдения. Оно позволяет по реакции зрачков находить людей, находящихся в каком-либо опьянении. Но это крайне дорогое устройство, — рассказал Владимир Бахарев.

Полный выдох Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его мнению, лучше оставить эту оценку человеку.

— Инспектор ДПС может при личном контакте распознать признаки наркотического опьянения. Всё остальное — больше сказки, — заключил он.

Какие-либо другие оперативные способы определения любого вида опьянения опрошенные эксперты назвать затруднились.