Власти Москвы уточнили возможность закрытия ресторанов и кафе

В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за COVID-19. Такое заявление в пятницу, 25 сентября, сделал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Пока нет», — цитирует «РИА Новости» его ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Чиновник утончил, что для этих заведений также не планируется создавать новые рекомендации по организации работы.

Ранее в этот же день в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщили, что за минувшие сутки в городе было выявлено 1560 случаев COVID-19, а число поступивших в стационары с коронавирусом составило 797 человек.

На 100 тыс. населения приходится 2254,6 зараженных, пишет «Газета.ру».

Увеличение числа выявленных случаев и госпитализаций в оперштабе назвали мировым трендом.

В этот же день мэр города Сергей Собянин попросил горожан старше 65 лет оставаться дома и не выходить без особой необходимости с 28 сентября. Накануне стало известно, что градоначальник направит более чем в 5 тыс. столичных компаний письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. После сообщалось, что в связи с ростом числа выявленных случаев коронавирусной инфекции около 50% сотрудников Сбербанка России перейдут на дистанционный режим работы.

При этом источник «РИА Новости» заверил, что в ближайшее время в Москве не планируют закрывать экономику города из-за COVID-19. В свою очередь в пресс-службе столичной мэрии заявили, что городские власти на данный момент руководствуются существующими мерами по борьбе с коронавирусом и не рассматривают введение дополнительных мер.

По данным портала стопкоронавирус.рф в Москве на сегодняшний день число подтвержденных случаев коронавируса составило 281 968, скончались 5129 человек, выздоровели 242 883 пациента.

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