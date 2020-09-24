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Сбербанк переведет половину сотрудников на удаленку

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Около 50% сотрудников Сбербанка России перейдут на дистанционный режим работы в связи с ростом числа выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 24 сентября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

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«В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе Сбербанка указали, что в период ограничений, введенных из-за пандемии, в удаленном режиме работали около 74 тыс. сотрудников.

Работники, которые из-за специфики своей деятельности останутся в офисах, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Среди них будет проводиться регулярное тестирование на COVID-19.

В этот же день сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин направит более чем в 5 тыс. столичных компаний письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Два дня назад стало известно, что Сбербанк может оставить часть сотрудников на удаленной работе в постоянном режиме.

В июле финансовый агрегатор сообщал о планах перевода 30% сотрудников на удаленку с 1 сентября.

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