Источник заверил в отсутствии планов закрыть экономику Москвы из-за COVID-19

Власти Москвы не планируют закрывать экономику города в ближайшее время в связи с ситуацией по коронавирусу. Об этом заявил источник «РИА Новости» 24 сентября.

«Закрывать экономику ни сейчас, ни с октября не планируется», — цитирует агентство своего собеседника.

В столичной мэрии ранее также заявляли, что введение каких-либо ограничительных мер на данный момент не рассматривается.

Ранее в этот день стало известно, что в более чем 5 тыс. столичных компаний будут направлены письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленный режим работы с целью обеспечения безопасности граждан.

Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин указал на серьезный рост количества госпитализаций с COVID-19 в городе, добавив, что ситуация с коронавирусом усложняется. Градоначальник призвал горожан беречь себя и соблюдать требования врачей.

В августе Собянин отмечал, что экономика Москва может выйти на нормальные темпы развития уже в следующем году. Поддержка бизнеса в период действия ограничений обошлась властям города в 85 млрд рублей, пишет «Газета.ру».

По данным московского оперштаба, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных с COVID-19 в городе увеличилось примерно на 30%. Жителей столицы призывают ограничить контакты и носить маски в транспорте и общественных местах.

По состоянию на 24 сентября в Москве количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 280 408, в том числе 1050 — за последние сутки. 241 656 человек вылечились. Зафиксировано 5115 случаев летального исхода.

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