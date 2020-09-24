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В раде призвали отказаться от переговоров по Донбассу в Минске из-за инаугурации Лукашенко

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Межфракционное объединение в Верховной раде Украины «За демократическую Беларусь» призвало правительство страны после инаугурации белорусского президента Александра Лукашенко отказаться от Минска как площадки для проведения переговоров по Донбассу. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление объединения.

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Как подчеркнули депутаты, они считают церемонию инаугурации Лукашенко фарсом.

«Призываем украинскую власть предоставить четкую официальную позицию относительно «инаугурации» Александра Лукашенко, не признавать его легитимность как президента Беларуси, осудить действия, направленные на дальнейшее обострение противостояния внутри страны, разработать пакет санкций в отношении него, ключевых лиц его режима и тех, кто оказывал насилие против мирных протестующих, отозвать посла для консультаций и отказаться от Минска как площадки для дальнейшего проведения переговоров трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины», — приводит агентство текст заявления.

Кроме того, депутаты призвали СМИ Украины не употреблять в отношении Лукашенко слова «и.о. президента Беларуси», «самопровозглашенный президент Беларуси», но называть его диктатором.

Инаугурация Лукашенко состоялась 23 сентября во Дворце независимости в белорусской столице. О дате церемонии заранее не сообщалось. Политик поклялся верно служить народу, соблюдать и защищать Конституцию республики, а также заявил о провале цветной революции в стране.

В тот же день власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать Лукашенко президентом Белоруссии после его инаугурации. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что церемония не означает признания легитимным президентом.

Глава британского МИДа Доминик Рааб назвал инаугурацию главы Белоруссии дискредитирующей репутацию президента «еще сильнее».

В ЕС инаугурацию Лукашенко отказались признать легитимной и пообещали провести переоценку отношений с Минском.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных.

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