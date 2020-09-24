«Если играют одни, другие тоже должны»

Подольский «Витязь», год назад ставший открытием старта сезона КХЛ, начал нынешний чемпионат с выездного разгрома одного из фаворитов — казанского «Ак Барса» (4:0). Но в следующих пяти встречах случилась лишь одна победа — в серии буллитов над череповецкой «Северсталью» (2:1). При достаточно легком календаре «Витязь» проиграл выступавшему из-за вспышки ковида без тренеров и полумолодежным составом нижнекамскому «Нефтехимику» (4:5), а также кажущимся аутсайдерами Западной конференции рижскому (3:4) и минскому (2:4) «Динамо» и неудачно стартовавшему в сезоне челябинскому «Трактору» (1:3).

Эта неудачная полоса прервалась во вторник: команда Михаила Кравеца на выезде одолела в овертайме лидера регулярки екатеринбургский «Автомобилист» (4:3). После матча главный тренер «Витязя» дал интервью «Известиям». Он объяснил нестабильные результаты своего клуба и прокомментировал ситуацию с переносами матчей команд, в которых были выявлены массовые заражения коронавирусом.

— Многие клубы прошедшим летом столкнулись с серьезными проблемами при подготовке к сезону. «Витязь» тоже через это прошел?

— Конечно. В связи с пандемией у нас были те же проблемы, что и у всех. Не могли прилететь иностранцы. Те, кто успел прибыть в Россию, — Якуб Ержабек и Илья Ежов (российский вратарь проводил отпуск в Канаде. — «Известия») — были на двухнедельном карантине и тоже не сразу приступили к тренировкам. Потом ситуация вроде бы улучшилась, мы начали все вместе тренироваться. Но несколько игроков заболели, пришлось их убирать на карантин. Из-за этого очень часто вынуждены были менять планы тренировок и сами тренировки. И лишь ближе к Кубку мэра практически все поправились, и мы начали работать полным составом.

— Какие коррективы в подготовку внесли этим летом?

— Приходилось делать более длинные тренировки, потому что нужно было нарастить объем, поднять все физические кондиции, общую выносливость. Двойные тренировки — утренние и вечерние — организовать было невозможно, поэтому мы были вынуждены чуть удлинять одноразовые занятия. Затем «включали землю» (тренировки на земле. — «Известия»). Немножко пришлось ребятам потерпеть, но в целом всё прошло достаточно хорошо.

— «Витязь» выиграл Кубок мэра и стартовый матч сезона КХЛ в Казани. Почему потом пошли поражения? Случился надлом или просто не везло в каких-то моментах?

— Скорее второе. Потому что надлома никакого не было. После такого турнира, как Кубок мэра, и после победы над лучшей командой Востока «Ак Барсом» ребята старались и готовились дальше. В Нижнекамске сравняли счет, вылезли с 0:3, но нелепое удаление у нас в концовке игры сыграло свою роль. Были рикошеты, с которых получались голы. Действительно, где-то не везло. И в домашних матчах часто шайба не шла в ворота, много забивали в большинстве, но и пропускали в меньшинстве. Нужно было терпеть, продолжать работать, поднимать голову и не унывать. Это «Витязь» и показал в последней игре в Екатеринбурге.

— Ваш канадский новичок Джастин Дэнфорт стал лучшим бомбардиром Кубка мэра. В КХЛ у него 5 (1+4) очков в семи матчах. Ждете большего?

— Конечно, мы надеемся на наших иностранцев — Дэнфорта, Маттиаса Теденбю, Линуса Хульстрёма, Ержабека, на их снайперские возможности. Но могу сказать, что они создают очень много моментов. Особенно Дэнфорт. Он играет на команду, для команды, бьется в меньшинстве и большинстве. Пока не идет шайба, но видно, что мастерство и желание есть. Думаю, и голы придут.

— Насколько довольны прогрессом молодых Данилы Моисеева, Петра Кочеткова, Захара Бардакова, Даниила Пыленкова?

— Естественно, мы рады их игре, тому, как они хорошо вписались в команду. Они выполняют свою работу так, как мы требуем. Естественно, наберутся опыта — будут играть еще больше.

— Как убрать необязательные удаления, которые случались у «Витязя» в этом сезоне и уже стоили команде нескольких потерянных очков?

— Я считаю, что до этого должен дойти сам игрок. Даже если взять последнюю встречу с «Автомобилистом», то удаление нашего защитника (Юрия Паутова. — «Известия») в концовке третьего периода вообще необоснованное. Здесь не нужно никого цеплять. Надо уметь играть по счету. При том же счете 3:1 за две минуты до конца (в концовке второго периода «Витязь» вел 3:1, но получил два удаления, и уральский клуб в течение 31 секунды забросил две шайбы в большинстве и сравнял счет. — «Известия») нужно где-то потерпеть, не играть агрессивно, а действовать на удержание счета. Но это всё приходит с опытом. Главное, быстрее осознавать ошибки и больше их не допускать. Конечно, мы об этом разговариваем с ребятами и на командных собраниях, и во время индивидуальных бесед. Просим не провоцировать глупые удаления. Но часто бывают эмоции, когда человек хочет сыграть в тело и промахивается. Или бывает много удалений, когда игрок выбрасывает шайбу, а клюшкой попадает по маске. Нужно терпеть и учиться, но от удалений мы никуда не денемся. Главное, чтобы их было меньше и мы не много пропускали в меньшинстве.

— В матче с «Автомобилистом» «Витязь» получил гол в свои ворота на 17-й секунде, пропустив контратаку «3 в 1». Редко такое увидишь сразу после стартового вбрасывания. Обычно ведь тренеры просят хотя бы первые две смены отыграть проще и надежней.

— Дело в том, что мы ребят попросили играть не попроще. Наоборот, знали, что «Автомобилист» — агрессивная команда. И мы хотели перекрыть их агрессию своей агрессией. Было выиграно вбрасывание, был хороший вброс шайбы в зону соперника, и защитник посчитал, что мы всё-таки зацепимся. И решил закрыть борт, чего не нужно было делать, поскольку три нападающих были за линией ворот. В результате, когда потеряли шайбу, пошла эта контратака. Это случилось от большого желания себя показать и забить в первой смене. Нужно просто держать под контролем эмоции и действовать по ситуации.

— Что-то меняли в тактике перед матчем с «Автомобилистом»?

— По тактике и схемам мы почти ничего не меняли. Работали над большинством и меньшинством, готовились к игре с быстрой командой, пытались более оперативно начинать атаку, отрезать их нападающих. В этот раз удавалось забивать, чего мы не смогли сделать в проигранных дома матчах минскому «Динамо» и «Трактору», хотя имели немало возможностей для взятия ворот. Впрочем, у нас и с «Автомобилистом» хватало голевых моментов. И результат мог быть совершенно другой. Поэтому рецепт простой: забивать и не пропускать.

Вы же видите, что у нас много молодых игроков. Причем молодых даже не по возрасту, а по опыту игры в КХЛ. В «Витязе» немало хоккеистов проводит на этом уровне первый или второй полноценный сезон. И этого, может быть, не всегда достаточно, чтобы правильно оценить ситуацию в КХЛ, где на принятие решения есть одна секунда, а не пять, как в ВХЛ. Решение нужно принимать быстрее и заранее.

— Почему выпали из состава Александр Семин и Александр Дергачев?

— Саша Дергачев готовился к матчу с «Трактором» и на раскатке немножко плохо себя почувствовал. А Семин выпал после Минска. Тоже должен был ехать на нынешнюю выездную серию, но небольшое растяжение во время тренировки не дало нашему капитану такой возможности. Думаю, скоро они поправятся и вернутся в строй.

— В их отсутствие пришлось резко перестраивать игру первых двух звеньев и большинства?

— Естественно, мы три дня наигрывали новое большинство. У нас в первой спецбригаде постоянно выступал Семин, во второй — Дергачев. Поэтому нам пришлось всё менять. С «Автомобилистом» в большинстве и меньшинстве выходил Евгений Артюхин. Он играл перед воротами, закрывал вратаря и достаточно хорошо отыграл в неравных составах. Кроме того, Женя отлично провел матч как капитан — и на льду, и в раздевалке. А вместо Дергачева во второй бригаде большинства играл Дмитрий Лугин, с которым нам удалось потренировать игру в неравных составах еще до выезда в Екатеринбург. Так что пришлось перестраиваться, и получилось неплохо.

— Усиление вам уже нужно?

— Мне кажется, любой тренер хочет, чтобы еще кто-то был в команде. В первой поездке после матча в Казани у нас выбыл из-за травмы Виталий Попов, потом Павел Варфоломеев. А перед второй выездной серией, которая идет сейчас, получили повреждения Семин и Дергачев. Четыре игрока, на которых мы надеялись, не могут выходить на лед. И это всё центральная линия. Что не очень хорошо. Вроде у нас большой состав, а приходится проводить такие серьезные перемены. Но надо поблагодарить ребят, которые заменили основных игроков, поддержали команду и выступили на хорошем уровне. При этом всё равно всегда хочется иметь нападающего, способного помочь голами. Думаю, если какие-то варианты будут, Игорь Константинович Варицкий (генеральный менеджер «Витязя». — «Известия») сможет нам помочь с усилением.

— На ваш взгляд, в игровом плане уже есть эффект от введения в КХЛ жесткого потолка зарплат?

— Я считаю, что да. Каких-то сумасшедших разрывов между командами, которые были раньше, стало меньше. Думаю, потолок помог. И матчи стали более упорными.

— На ваш взгляд, как надо вести себя КХЛ в ситуации с ковидом? Переносить матчи или засчитывать технические поражения командам, которые не могут в назначенную дату сыграть из-за массовых заражений в своих рядах? «Амур», «Нефтехимик», «Куньлунь», «Сибирь» и даже СКА играют молодежными или неполными составами, а «Локомотив» захотел все матчи перенести и во вторник даже не явился на игру с «Куньлунем», объявив об этом решении за несколько часов до матча без санкций КХЛ.

— Мне, конечно, немного непонятны эти решения, когда одни находят возможности играть и играют, а другие нет. Тот же «Амур» играл, хотя много ребят у него болело. А теперь там достается тренеру (на прошлой неделе главный тренер «Амура» Павел Торгаев был смещен со своего поста. — «Известия»). Если одни играют, то и другие должны находить возможность. Но, может быть, действительно им некем играть. Поэтому резать сразу и давать техническое поражение… Всё должно быть известно заранее и обосновано. Не может быть такого, что должен был матч состояться, его до последнего ждали, а люди не приехали. Это немного странно. Не надо всех под одну гребенку стричь, но если уж одни играют, другие тоже должны.

— У «Локомотива» ведь в день матча с «Куньлунем» там же, в Мытищах, играла молодежная команда. Могли ее привлечь к игре КХЛ, перенеся встречу МХЛ?

— Это было бы логично. Но вы же понимаете, что решение принимает не тренер «Локомотива». Такие вопросы должны решать КХЛ и МХЛ. Мне кажется, лиге надо больше в этом принимать участие.

— Если «Витязь» накроет ковид, готовы играть молодежкой и игроками из ВХЛ?

— Будем решать этот вопрос и следить за ситуацией. Тьфу-тьфу-тьфу, не хотелось бы такого. Это гораздо тяжелее. Примеры других команд показали, что сложно бороться с командой КХЛ, имея состав из МХЛ и игроков из ВХЛ.