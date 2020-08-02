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Адвокат Ефремова рассказал о доказывающем невиновность актера «козыре»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, который находится под арестом из-за ДТП со смертельным исходом в Москве, заявил, что у него есть «козырь» для оправдания его подзащитного. Об этом защитник рассказал в интервью «Газете.ру», опубликованном в субботу, 1 августа.

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По его словам, он намерен выдать суду некое доказательство, но не сразу. При этом Пашаев отметил, что он не намерен доказывать, что Ефремова не было за рулем автомобиля. Кроме того, юрист не собирается фальсифицировать улики — он указал на то, что вокруг места аварии было много камер и подделать доказательства невозможно.

30 июля Пашаев заявил, что он убедил Ефремова отказаться от признания вины. В тот же день суд продлил Ефремову домашний арест на полгода, до 22 января 2021 года.

ДТП произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил автофургон Lada. Водитель отечественного автомобиля курьер Сергей Захаров серьезно пострадал и скончался от полученных травм утром следующего дня в НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза показала наличие алкоголя и следов наркотиков в организме актера в момент ДТП. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека». Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по этому делу.

Ефремов некоторое время после случившегося хранил молчание, однако потом опубликовал видео, в котором извинился и предложил компенсацию семье погибшего. В свою очередь адвокат Александр Добровинский, представлявший семью, заявил об отказе клиентов от предложенной компенсации. Позже другой их адвокат Татьяна Головкина сообщила, что актер не предлагал денежную компенсацию родственникам погибшего.

Потерпевшими по делу проходят официальная жена покойного, его брат и два сына.

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