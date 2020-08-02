Первая вакцинация от COVID-19 проведена в Казахстане

В Казахстане в субботу, 1 августа, провели первую в республике вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает казахский новостной портал «Хабар 24».

Прививку получил директор Международного центра вакцинологии Кайсар Табынов. Вакцина COVAX-19 разработана в Австралии и проходит первую фазу клинических испытаний.

По данным Worldometer, в Казахстане за весь период эпидемии выявлено 90 367 случаев заражения коронавирусом. Более 60 тыс. человек выздоровели, 793 человека умерли.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в тот же день заявил, что в России массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции планируется начать в октябре, а вакцина от гриппа начнет поставляться в регионы с 10 августа. Прививку начнут делать в первую очередь людям, которые состоят в группе риска, — медицинским работникам и учителям. Вакцинация для граждан России будет бесплатной.