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Первая вакцинация от COVID-19 проведена в Казахстане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Казахстане в субботу, 1 августа, провели первую в республике вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает казахский новостной портал «Хабар 24».

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Прививку получил директор Международного центра вакцинологии Кайсар Табынов. Вакцина COVAX-19 разработана в Австралии и проходит первую фазу клинических испытаний.

По данным Worldometer, в Казахстане за весь период эпидемии выявлено 90 367 случаев заражения коронавирусом. Более 60 тыс. человек выздоровели, 793 человека умерли.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в тот же день заявил, что в России массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции планируется начать в октябре, а вакцина от гриппа начнет поставляться в регионы с 10 августа. Прививку начнут делать в первую очередь людям, которые состоят в группе риска, — медицинским работникам и учителям. Вакцинация для граждан России будет бесплатной.

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