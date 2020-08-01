Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Вакцинация граждан России от коронавирусной инфекции будет бесплатной. Об этом 1 августа заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна, она будет плановой», — сказал он журналистам. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в этот же день министр отметил, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре, а вакцина от гриппа начнет поставляться в регионы с 10 августа. Прививку начнут делать в первую очередь людям, которые состоят в группе риска, — медицинским работникам и учителям.

Кроме того, Мурашко сообщил, что клинический этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции в НИИ имени Гамалеи завершен, в настоящий момент готовятся документы для ее регистрации.

22 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что 17 российских научных организаций разработали более 26 видов вакцин, четыре из которых доказали свою безопасность.

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