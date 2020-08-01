Вакцинация от коронавируса в России начнется с медиков и учителей

Прививку от коронавируса в России начнут делать в первую очередь людям, которые состоят в группе риска, — медицинским работникам и учителям. Об этом в субботу, 1 августа, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться <...> Начнется параллельно с вакцинации особых групп — это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», — приводит слова Мурашко «РИА Новости».

Министр также отметил, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре, а вакцина от гриппа начнет поставляться в регионы с 10 августа.

Кроме того, Мурашко сообщил, что клинический этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции в НИИ им. Гамалеи завершен, в настоящий момент готовятся документы для ее регистрации, пишет «Газета.ру».

22 июля премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что 17 российских научных организаций разработали более 26 видов вакцин, четыре из которых доказали свою безопасность.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.