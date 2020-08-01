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Мурашко сообщил об окончании клинических испытаний вакцины от COVID-19

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции в НИИ имени Гамалеи завершены, готовятся документы для ее регистрации, заявил в субботу, 1 августа, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная центром Гамалеи, завершила клинические исследования, и сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации», — приводит ТАСС его слова.

Министр также добавил, что прививку от COVID-19 в России начнут делать в первую очередь людям, которые состоят в группе риска, — медицинским работникам и учителям.

29 июля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в центре имени Гамалеи вакцина проходит экспертизу, а ее регистрация ожидается 10–12 августа.

27 июля стало известно, что вторая фаза клинических исследований вакцины, разработанной в центре имени Гамалеи, находится на завершающем этапе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая 22 июля в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, отметил, что в стране 17 научных организаций разработали более 26 видов вакцин, четыре из которых доказали свою безопасность. Он выразил надежду, что готовая вакцина появится осенью.

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