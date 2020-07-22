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Мишустин рассказал о безопасности четырех российских вакцин

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Фото: ТАСС/Первый МГМУ им.И.М.Сеченова
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Четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность. Об этом заявил 22 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год.

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Российская система здравоохранения оказалась готова к «экстремальному» вызову пандемии, сработала хорошо, отметил премьер.

Мишустин добавил, что Россия одной из первых стран в мире создала тест-системы. «Сейчас около 100 работающих тест-систем, в день проводится около 280 тыс. тестов», — подчеркнул он.

Глава правительства сообщил также, что на сегодня 17 научных организаций разработали более 26 видов вакцин. «Четыре вакцины на сегодня по сообщению Роспотребнадзора доказали свою безопасность, и по двум практически клинические испытания находятся на финальной стадии. Это Центр Гамалеи и Минобороны. Два также готовятся к началу испытаний: это «Вектор» и НИИ вакцин и сывороток», — сообщил премьер.

Мишустин выразил надежду, что готовая вакцина от коронавируса у РФ будет осенью.

Ранее Минобороны сообщило о готовности вакцины, создаваемой военными специалистами в сотрудничестве с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Также этап испытаний еще одного препарата завершили в Сеченовском университете. По словам специалистов у всех добровольцев вырабатывался иммунитет к коронавирусу.

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