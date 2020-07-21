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Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса

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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова. Об этом во вторник, 21 июля, заявил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты».

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«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — сказал Цаликов.

Он напомнил, что работа по испытанию вакцины велась совместно 48-м ЦНИИ войск Радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и госпиталем имени Бурденко. Добровольцы, испытывавшие на себе российскую вакцину, находились под постоянным наблюдением специалистов госпиталя.

Ранее, 20 июля, Минобороны России сообщило об успешном испытании вакцины 18 добровольцами.

18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам был введен один компонент вакцины, еще девяти — второй.

После получения по результатам обследования первой группы добровольцев первичных данных о безопасности и переносимости вакцины 23 июня вакцина была введена еще 20 прошедшим отбор добровольцам. Вторая группа участников эксперимента получила препарат в «бустерном» варианте — через три недели после первой вакцинации им был введен второй компонент вакцины.

На протяжении клинических испытаний добровольцы были изолированы в стационаре и находились под постоянным наблюдением специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, ранее неоднократно принимавших участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин.

20 июля стало известно, что Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа им. А.А. Смородинцева в Санкт-Петербурге в середине августа приступит к клиническим испытаниям исследований еще одной вакцины от коронавируса.

Испытания вакцин также идут в Российском фонде прямых инвестиций и Сеченовском университете.

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