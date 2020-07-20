Прямой эфир
Сюжет:

НИИ гриппа в августе испытает вакцину от COVID-19 на добровольцах

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа им. А.А. Смородинцева в Санкт-Петербурге в середине августа приступит к клиническим испытаниям исследований вакцины от коронавирусной инфекции.Об этом учреждение сообщает в понедельник, 20 июля, на своей странице «ВКонтакте».

От всех бед: вакцина против COVID-19 может появиться в сентябре
Испытания проходят успешно, говорят вирусологи

«Идет набор добровольцев в клиническое исследование вакцины от COVID-19 (III фаза). Вакцина прошла испытания I и II фазы в Китае. Были привиты 500 добровольцев, доказана ее безопасность и эффективность. Цель данного исследования — доказать эффективность на большой выборке добровольцев. Планируемое начало — середина августа», — говорится в сообщении центра.

Учреждение объявило набор первых 100 человек для участия в исследовании. Добровольцам не понадобится госпитализация, нужно будет однократно пройти вакцинирование и посещать контрольные обследования. Участникам исследования выплатят компенсацию в размере 8 тыс. рублей.

К испытаниям вакцины могут быть допущены мужчины и женщины в возрасте 18–60 лет, которые ранее не были инфицированы. Для участия в исследовании участник не должен иметь хронических заболеваний, гепатита и ВИЧ, а также аллергических реакций. Кроме того, в качестве добровольцев не принимаются беременные, злоупотребляющие алкоголем, наркотиками, имеющие психические расстройства граждане.

Испытания новой вакцины также идут в Российском фонде прямых инвестиций, в Сеченовском университете и в Минобороны страны. По мнению главы Минздрава России Михаила Мурашко, первая регистрация вакцины от коронавируса состоится во второй декаде августа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020