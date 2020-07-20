НИИ гриппа в августе испытает вакцину от COVID-19 на добровольцах

Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа им. А.А. Смородинцева в Санкт-Петербурге в середине августа приступит к клиническим испытаниям исследований вакцины от коронавирусной инфекции.Об этом учреждение сообщает в понедельник, 20 июля, на своей странице «ВКонтакте».

«Идет набор добровольцев в клиническое исследование вакцины от COVID-19 (III фаза). Вакцина прошла испытания I и II фазы в Китае. Были привиты 500 добровольцев, доказана ее безопасность и эффективность. Цель данного исследования — доказать эффективность на большой выборке добровольцев. Планируемое начало — середина августа», — говорится в сообщении центра.

Учреждение объявило набор первых 100 человек для участия в исследовании. Добровольцам не понадобится госпитализация, нужно будет однократно пройти вакцинирование и посещать контрольные обследования. Участникам исследования выплатят компенсацию в размере 8 тыс. рублей.

К испытаниям вакцины могут быть допущены мужчины и женщины в возрасте 18–60 лет, которые ранее не были инфицированы. Для участия в исследовании участник не должен иметь хронических заболеваний, гепатита и ВИЧ, а также аллергических реакций. Кроме того, в качестве добровольцев не принимаются беременные, злоупотребляющие алкоголем, наркотиками, имеющие психические расстройства граждане.

Испытания новой вакцины также идут в Российском фонде прямых инвестиций, в Сеченовском университете и в Минобороны страны. По мнению главы Минздрава России Михаила Мурашко, первая регистрация вакцины от коронавируса состоится во второй декаде августа.