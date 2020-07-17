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Регистрацию первой российской вакцины от COVID-19 наметили на август
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Регистрацию первой российской вакцины от COVID-19 наметили на август

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко в пятницу, 17 июля, сообщил, что первая регистрация отечественной вакцины от коронавируса намечена на август.

«Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса. — Ред.) будет в августе, <…> начало второй декады ориентировочно», — приводит его слова «РИА Новости».

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Министр также отметил, что через две-три недели центр «Вектор» сможет получить разрешение на проведение клинических испытаний.

15 июля Мурашко заявил, что клинические испытания одной из вакцин от коронавируса планируется завершить в течение двух недель. В тот же день в Минобороны рассказали, что испытания показали безопасность и хорошую переносимость вакцины от коронавируса. Серьезных проблем ни у кого из добровольцев не отмечено.

12 июля стало известно, что в Москве завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, на данном этапе исследования главной задачей ученых было показать безопасность вакцины для человека, что и было сделано.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 10 июля сообщила, что доклинические исследования вакцины центра «Вектор» завершены. Клинические испытания начнутся, по ее словам, с 15 июля.

30 июня гендиректор «Вектора» Ринат Максютов рассказал, что участниками клинических испытаний вакцины станут 300 добровольцев, их уже отобрали.

Тогда же Максютов сообщил, что вакцину испытают на четырех видах животных, а не на двух, как рекомендовано. Тесты проведут на мышах, морских свинках, кроликах и приматах.

корона

18 июня вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что производство российской вакцины ориентировочно начнется осенью. Научный центр «Вектор» и его соратники «очень стараются», чтобы уложиться в эти сроки, сказала она.

По данным оперштаба, в России с момента распространения инфекции зарегистрировано 759 203 подтвержденных случая коронавируса, в том числе 6406 за последние сутки. Скончались в результате заражения 12 123 человека, вылечились 539 373 пациента.

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