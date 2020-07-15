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В Минобороны РФ рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Лабораторные исследования позволят с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины от коронавируса. Об этом 15 июля сообщили в Министерстве обороны России.

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«На протяжении 28 дней после вакцинации показатели жизненно важных функций у добровольцев сохранялись в пределах нормы, серьезных нежелательных явлений, жалоб на состояние здоровья, осложнений или побочных реакций не зарегистрировано. Имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины», — передает «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что на 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медосмотра и диагностики, а также всех необходимых документов.

«Первая группа добровольцев <…> закончила свое участие в исследованиях и выписана из филиала Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко», — добавили в ведомстве.

Ранее в среду стало известно, что добровольцы Сеченовского университета хорошо перенесли клинические испытания вакцины от коронавируса.

12 июля, стало известно, что в Москве завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, на данном этапе исследования главной задачей ученых было показать безопасность вакцины для человека, что и было сделано.

Ученые разделили испытуемых на две группы, одна из которых получала одну дозу вакцины, а вторая — две. В первые дни после вакцинации у добровольцев наблюдалась повышенная температура тела, однако других негативных реакций не было выявлено. По словам Лукашева, все они чувствуют себя отлично.

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