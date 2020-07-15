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Мурашко назвал сроки завершения клинических испытаний вакцины от коронавируса

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Клинические испытания одной из вакцин от коронавируса планируется завершить в течение двух недель. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду, 15 июля.

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«Идут клинические испытания вакцины — закончена первая фаза, продолжается вторая», — сказал он.

Также глава Минздрава сообщил, что сейчас в России более 3 тыс. пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Всего в стране развернуто более 25 тыс. реанимационных коек, подчеркнул он.

Помощь коронавирусным пациентам сегодня оказывают 460 тыс. медиков.

Ранее 15 июля в Минобороны России рассказали, что испытания показали безопасность и хорошую переносимость вакцины от коронавируса. Серьезных проблем ни у кого из добровольцев не отмечено.

В этот же день стало известно, что добровольцы Сеченовского университета тоже перенесли прививки хорошо.

12 июля стало известно, что в Москве завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, на данном этапе исследования главной задачей ученых было показать безопасность вакцины для человека, что и было сделано.

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