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Посылки с загадочными семенами из Китая получили жители Японии, США и Канады

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Фото: facebook.com/whitehousepdoh
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Посылки из Китая с семенами растений от анонимных отправителей поступают в Японию, сообщает телеканал NHK со ссылкой на отделение карантинной службы в городе Йокогама 1 августа.

Сообщается, что в конце июля житель префектуры Канагава получил пакет, содержащий похожие на семена растений частицы размером около 2 мм. Судя по этикетке, посылка прибыла из Китая. Однако он ничего не заказывал.

Аналогичные посылки стали получать с конца июля японцы и из других районов страны. Все они посланы из-за границы, на них нет штампа о прохождении проверки карантинной службой. Подобные посылки получают жители США, Канады, Великобритании и Австралии, отмечается в сообщении.

Сотрудники карантинной службы Японии рекомендуют не высаживать подозрительные семена.

На посылках стоит маркировка почты Китая, указанные обратные адреса также китайские, но МИД КНР отрицает какую-либо связь своей страны с загадочными почтовыми отправлениями.

Ранее, 27 июля, сообщалось, что американский департамент сельского хозяйства штата Вирджиния (VDACS) призвал не сажать семена из анонимных посылок, полученных жителями из Китая, а также сообщить о получении таких посылок местным властям.

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